Çömlekte özel olarak yapılan 'Keşkek' büyük emekle hazırlanıyor Şuhut 'un yöresel keşkek yemeği dünyaya adını duyurmaya devam ediyorŞuhut Belediyesi tarafından tescillenen keşkek bir gece fırında bekliyor, sabah dövülüp ezilerek servis ediliyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar 'ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan ve çömlekte özel olarak yapılan keşkek, vatandaşların lezzet odağı olmaya devam ediyor.Şuhut ilçesinde esnafından vatandaşına herkesin sevdiği, yöresel keşkek yemeğine Türkiye 'nin dört bir tarafından gelen misafirler de büyük ilgi gösteriyor. Esnafın da iş yerlerinde sabah kahvaltısı olarak tükettiği vazgeçilmez yöresel yemeğin ustası İsmail Aydoğmuş , 10 yıldan beridir keşkek pişirip ilçe halkına ve misafirlere sunduğunu anlattı. Aydoğmuş, "Yöremize has olan keşkek belki de bir asırdan beri ilçemizde bilinmekte ve keyifle yenilmektedir. Biz de kendi işletmemizi açtıktan sonra sürekli olarak devamını sağladık. 10 Yıldan beri gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Akşamdan hazırlanan ve içinde, göce, löp et ve zıpkın (etli kuyruk kemiği) olan keşkeği fırına sürüyoruz. Sabaha kadar sönük olan fırında kendi halinde pişiyor ve sabah bunun dövme işleminden geçirdikten sonra müşterilerimize servis ediyoruz" dedi.İsmail Aydoğmuş, Afyon ve civar ilçelerine çömlekle bu yemeği gönderdiklerini anlatarak, "Keşkeğimiz Şuhut Belediyesi tarafından tescillenmiştir. Artık Şuhut'a özgü bir keşkeğimizdir inşallah ve bunu tüm Türkiye'ye tanıtmak amacındayız" diye belirtti.İşletme Müdürü Sabahattin Akkaya ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Biz keşkeği 1 gün önce akşam hazırlığını yapıyoruz. Göce, hayvanın döş kısmı ve zıpkını çömleğe atıyoruz. Sonra içine su koyuyoruz ve sonra bunu fırına veriyoruz. Sabah geldiğinde fırından çıkarıyoruz keşkek pişince bunun dövme işlemine geçiyoruz. Ustam keşkeği dövdükten sonra servis haline geliyor. İlçemizde yöresel bir lezzet halinde yenmektedir. İşletmemize Afyon'da guruplar halinde bayağı gelenler var. Şuhut'ta iyi biliniyor seviliyor bu yemek. Biz mesela işletmemizde günlük 2 çömlek keşkek satıyoruz. Şu anda keşkek satışları çok güzel" dedi.Müşterilerden Afganistan uyruklu Nasibullah Azizi konuyla ilgili açıklamalarında, "Ben Afganistan'dan geldim ve burada çalışıyorum. Keşkeği çok seviyorum ben her zaman lokantaya gelip yiyorum. Ülkemde bu yemek yok, burada yiyince çok sevdim" diye konuştu.