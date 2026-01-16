ÇOMÜ\'de Usulsüzlük Skandalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu'nda idari personel olan Serdal G. kendi öğrencilik kaydı için Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) girerek yaptığı usulsüzlüğün ortaya çıkması üzerine yapılan ikinci açıklamada üniversitede 'Bilgisayar İşletmeni' kadrosunda çalıştığı, Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) giriş yetkisi bulunuduğu öğrenildi. Serdal G. hakkında ÖSYM yerleştirme kaydı olmaksızın öğrenci olarak kayıt yaptırdığı, fiziki öğrenci dosyasının bulunmadığı, sunulan bazı belgeler üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle sahtecilik şüphesi bulunduğu ve yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde tamamlandığı şüphesi üzerine işlem başlatıldı.

Çanakkale'de eğitim veren ÇOMÜ yaşanan usulsüz skandallarla gündemden düşmüyor. Belgede sahtecilik yapan Serdal G. hakkında ikinci bir basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu'nda görev yapan bir personelin; ÖSYM yerleştirme kaydı olmaksızın öğrenci olarak kayıt yaptırdığı, fiziki öğrenci dosyasının bulunmadığı, sunulan bazı belgeler üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle sahtecilik şüphesi bulunduğu ve yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde tamamlandığına ilişkin hususlar, 09.01.2026 tarihinde Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından rektörlüğümüze resmi yazı ile bildirilmiştir. Söz konusu ciddi iddiaların Rektörlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/c maddesi uyarınca üniversite içi idari soruşturma süreci derhal başlatılmış, yetkili soruşturma komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun talebi doğrultusunda ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları inceleme ve muhafaza altına alınmıştır. Bununla birlikte, iddiaların üniversitenin disiplin yetkisi dışında kalan ve adli nitelik taşıyan suç unsurları içermesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi kapsamında kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü gereğince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Konuyu aydınlatmak için yapılan ikinci açıklaada, "Üniversitemiz, iddiaların ortaya çıkmasında veya soruşturulmasında herhangi bir gecikmeye, örtbas girişimine ya da idari ihmale kesinlikle mahal vermemiştir. Süreç, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde devam ettirilmektedir.

Öte yandan, haberde yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki: haberde 'hademe' olarak tanımlanan idari personel, Üniversitemizde 'Bilgisayar İşletmeni' kadrosunda görev yapmaktadır. İlgili personelin Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) giriş yetkisi bulunmakta olup, sisteme 'gizlice girdiği' yönündeki iddia gerçeğe aykırıdır. İlgili personelin 'sahte 100 puanla' görevde yükseldiği ve 'Mali İşler Koordinatörü' olarak atandığı iddiası tamamen asılsızdır. Personelin görevde yükselme sınavından aldığı not 68 olup herhangi bir not değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde 'Mali İşler Koordinatörlüğü' adı altında bir birim bulunmamaktadır. Haberde diploma olarak sunulan belge, diploma olmayıp ilgili personelin Üniversitemiz kalite güvence süreçlerine sağladığı katkılar nedeniyle düzenlenmiş bir teşekkür belgesidir. Söz konusu belge, dönemin Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından imzalanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişlerinin Üniversitemizin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu yönündeki iddia da gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklama şu cümlelerle sonlandırıldı: "Üniversitemiz, iddialara ilişkin gerekli tüm idari ve adli süreçleri başlatmış; ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulanmış ve konu yargı mercilerine intikal ettirilmiştir. Bahse konu haber, gerçekle ilgisi bulunmayan, Üniversitemizi karalamaya yönelik, objektif ve tarafsız habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan ifadeler içermektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, dün olduğu gibi bugün de bilimde öncü olma hedefiyle; hukukun üstünlüğü, adalet ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tüm personeline karşı eşit ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edecektir." - ÇANAKKALE