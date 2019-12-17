ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ilçe belediye başkanları ve Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, belediye başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, ilçe belediye başkanları ve Meslek Yüksekokulu (MYO) müdürleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.


Üniversitenin Dardanos Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden ve Prof. Dr. Suat Uğur, Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü (MEYOK) Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Monus ve İsmail Ceylan'ın yanı sıra Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz katıldı. Toplantıda söz alan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, yerel yöneticiler ve meslek yüksekokulu müdürlerini bir araya getirerek neler yapılabilir noktasında fikir alışverişi yapmak istediklerini ifade ederek, "Sorunlar az çok belli ama bu sorunları çözmek için de hep birlikte adım atmalıyız. Benim arzum, bu okullarımızdaki programların yerel dinamiklere uygun açılmasıdır. Sadece öğrenci sayısını arttırmak için program açmaya gerek yok. Programlarımızı yöreye uygun şekilde açmamız ve buna uygun şekilde geliştirmemiz gerek" dedi.


Göreve geldiği günden bu yana araştırma üniversitesi olma hedefini koyduklarını belirten ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, "Bazı meslek yüksekokullarımızda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği (AB) projeleri gerçekleşiyor bunlar da bizi sevindiriyor. Bölgeye de katkı sağlıyor. MYO'larda kaliteyi mutlaka yükseltmeliyiz. Sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermeliyiz. Öğrencilerimizi de bu projelere dahil etmeliyiz. Sportif faaliyetlerimizi arttırmalıyız" şeklinde konuştu.


Sırasıyla MYO müdürleri ve belediye başkanlarının söz aldığı toplantıda, merkez ve ilçelerdeki okulların eğitim öğretimdeki sıkıntıların çözümüne dair görüşler paylaşıldı, gerçekleştirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, İsmail Ceylan, Sedat Murat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:25 Kaynak: İHA
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