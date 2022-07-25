Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş - Son Dakika
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Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş

25.07.2022 18:23
Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun Antalya'da yaşayan annesi Y.A'nın, kız kardeşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla iki ay önce şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bursa'da çöp evde bakımsız halde bulunan çocuğun Antalya'da yaşayan annesi Y.A'nın, kız kardeşi hakkında oğlunu kaçırdığı iddiasıyla iki ay önce şikayetçi olduğu öğrenildi.

Antalya'da koruma altına alınan 9 yaşındaki Cem M.A'nın annesi Y.A'nın 11 Mayıs'ta Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayete ilişkin verdiği ifadesinde, eşinden yıllar önce ayrıldığını, oğlunun velayetinin kendisine verildiğini söyledi.

Oğlunu 19 aylıkken Bursa'da ikamet eden annesi Asuman A'ya verdiğini iddia eden Y.A, ifadesine şöyle devam etti:

"Oğlumun bakımıyla annem ilgileniyordu. Ben de Antalya'da ikamet ediyor ve çalışıyordum. Bundan 6 yıl önce kız kardeşim eşinden ayrıldı ve annemle Bursa'da yaşamaya başladı. Annem iki yıl kadar önce vefat etti. Ben cenazeye gittim. Cenaze töreni İstanbul'da yapıldı. Cenaze sonrası kardeşim beni darbetti. Benim kalp ritim bozukluğu rahatsızlığım olduğu için olay sonrasında hemen Antalya'ya geldim ve şikayetçi oldum. Oğlum o gün orada kaldı. Sonrasında kendisinden hiç haber alamadım. Kız kardeşime de ulaşamadım. Oğlumun sağlık durumuyla ilgili bilgim yoktur. Hayatından endişe ediyorum. Oğlumun kaçırılması nedeniyle 2020'de şikayette bulundum. Ancak öğrendiğim kadarıyla Şile Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vermiş."

Y.A, kardeşinin o dönem icra dairesine konu olmuş dosyasından sığınmaevinde kaldığını öğrendiğini belirterek, "Oğlumun, tarafıma teslim edilmesini istiyorum. Kız kardeşimden oğlumu kaçırıp bu zamana kadar teslim etmediği için şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın, emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın kız kardeşi Y.A. (38) olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. 9 yaşındaki Cem M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Antalya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş - Son Dakika
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