Çöp evde bulunan çocuk son hali! Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu? - Son Dakika
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Çöp evde bulunan çocuk son hali! Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu?

16.08.2022 10:38
Çöp evde bulunan çocuk son hali! Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu?

Bursa'da 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tutulan 9 yaşındaki Muhammet'in teyzesi Kamuran Pınar A., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu? Çöp evde bulunan çocuk son hali!

Çöp evde bulunan çocuk son hali merak ediliyor. Bursa'da 1 yıl boyunca çöp evde kilitli tutulan 9 yaşındaki Muhammet'in teyzesi Kamuran Pınar A., adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu? Çöp evde bulunan çocuk son hali haberimizde...

ÇÖP EVDE BULUNAN ÇOCUK SON HALİ

Bursa'da çöp evdeki bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet, 21 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Sağlık ve kilo durumunun iyi olduğu öğrenilen Muhammet, sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 21 gündür tedavisine devam edilen Cem Muhammet A., dün akşam taburcu edildi. Sağlık durumu iyi olup, hedeflenen kiloya ulaşan Muhammet, tedavisinin sona ermesinin ardından akşam saatlerinde sosyal hizmetler sevgi evlerine götürüldü.

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Bursa, Soğuk Haber, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Çöp evde bulunan çocuk son hali! Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çöp evde bulunan çocuk son hali! Çöp evde bulunan Muhammed ne oldu? - Son Dakika
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