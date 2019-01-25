Çöp Kovalarını Bile Çalan 3 Hırsız Tutuklandı
2 saat önce
Denizli'de 26 ayrı inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs polis tarafından yakalandı.
Denizli
'de 26 ayrı inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs polis tarafından yakalandı. Şahısların belediyeye ait çöp kovalarını dahi çaldıkları belirlendi.
Kentte ocak ayı içerisinde Selçukbey, Gümüşçay
, Yenişafak, Karaman
, Yenimahalle
, Gültepe
, Şemikler, Merkezefendi
, Deliktaş, Sümer ve Dokuzkavaklar Mahallelerindeki 26 ayrı inşaattan musluk bataryası ve su sayacı çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirenlerin G.G, A.G ve İ.D isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Operasyonda şahısların çaldıkları musluk bataryası, su saati ve bakır kablolar yanında belediyeye ait çöp kutuları, bank demirleri de ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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