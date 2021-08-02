Çöp toplayıp, fidan diken Başkan Oran "Dünya harikası doğasıyla Çeşme'yi korumalıyız" - Son Dakika

Etkinliğe katılan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Çevre temizliğine dikkat çekmek için Alavya öncülüğünde bugün 149. kez bir araya geldik. Derdimiz, görevimiz çevremizi korumak, çocuklarımızdan ödünç aldığımız değerlerimize sahip çıkarak tüm bu güzellikleri yarınlara aktarabilmek" dedi.

"Ciğerimiz yanıyor"

Türkiye genelinde yüreklerimizi yakan orman yangınıyla ilgili konuşan Oran, "Tabii aklımız ülkemizin dört bir yanında süren orman yangınlarında. Sağduyulu, vicdan sahibi herkes gibi derin üzüntü duyuyoruz. Yanan ağaçların, kaçışan sincapların, alevler içinde çaresiz kalan kaplumbağaların, evleri tarlaları, zeytinlikleri yok olan insanlarımızın feryatlarını içimizde hissediyoruz. Sabotaj, bir piknikçinin ihmali ya da doğal sebepler, nedeni ne olursa olsun yüzlerce yıllık ormanlarımızın, olumsuz etkilerini önümüzdeki yıllarda çok daha derindenhissedeceğiz.Günlerdir süren bu felakete karşı direnirken hayatlarını feda eden orman işçilerimize, itfaiye erlerimize, sivil vatandaşlarımıza, yangından etkilenenlere su taşırken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'e Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Çevre eğitiminin önemine değindi

Oran, çevre eğitimininin önemine değinerek; "Yaşanan bu felaketler, 149 haftadır, sevgili Rana Erkan Tabanca ve Erol Tabanca öncülüğünde bu temizliğe destek veren gönüllülerin, yıllardır bir bilinç oluşturabilmek için düzenlediğimiz plaj temizlik etkinliklerimizin, kurduğumuz Çevre Koruma Müdürlüğümüz ile okullarımızda binlerce çocuğumuza verdiğimiz çevre eğitimlerinin ne kadar doğru adımlar olduğunu, ne kadar doğru yerde durduğumuzu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Çeşme'nin güzel insanların şefkatine ihtiyacı var"

Yeryüzündeki cennet Çeşme'ye ve tüm güzelliklerimize sahip çıkmamız gerektiğine vurgu yapan Oran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Öngörü ve planlama zafiyetlerinin, çevre bilincinden, sürdürülebilirlik hedefinden yoksun bir kalkınmanın imkansızlığını doğa acı tecrübelerle bizlere hatırlatıyor. Karadeniz'deki bir dere, Mersin'deki orman ya da Alaçatı'daki 150'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan bu orman biri zarar görürse diğerini koruyamayız. Yeryüzündeki cennet dediğimiz Çeşme'nin dünya harikası doğasıyla bu güzel ülkenin her karışının sizler gibi güzel insanların şefkatine ihtiyacı var. İçimizi yakan orman yangınlarında göz yaşlarıyla mücadele eden kadınlarımızı, gençlerimizi gördükçe bir kez daha inanıyorum ki bizler o şefkatli gönüllere, toprağı için her alanda canını ortaya koyacak yürekli insanlara sahibiz. İyi ki varsınız."

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