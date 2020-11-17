Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu - Son Dakika

Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu

17.11.2020 08:10
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu, System.String[]

NİĞDE'de çöplerden eski eşyaları toplayarak başladıkları antikacılığı 25 yıldır sürdüren Bayram Ali Aytekin (55) ve Rıdvan Güzel'in (57) iş yerinde 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor.

NİĞDE'de çöplerden eski eşyaları toplayarak başladıkları antikacılığı 25 yıldır sürdüren Bayram Ali Aytekin (55) ve Rıdvan Güzel'in (57) iş yerinde 100 yıllık Osmanlı kılıcından yağ küpüne, eski taş plaklardan radyolara yüzlerce antika ürün bulunuyor. Emekli olduktan sonra bu işi meslek haline getirdiklerini söyleyen Aytekin, "Köylerden antika eşyası olanlar çağırıyor, biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz" dedi.

Niğde'de Bayram Ali Aytekin ve Rıdvan Güzel, çöp kenarlarına atılan eski eşyaları toplayarak başladığı antikacılığı 25 yıldır devam ettiriyor. İki ortak, kent merkezindeki dükkanında 100 yıllık Osmanlı kılıcından, 100 yıllık yağ küpüne, eski taş plaklardan, radyolara yüzlerce antika bulunuyor. Koleksiyonerlerin ilgisini çekecek ürünlerin internet üzerinden satışını yapan ortaklar, ellerindeki nadide parçaları antika pazarlarında da sergileyerek müşteri buluyor.

'ANTİKACILIK, BİR SEVGİ İŞİDİR'25 yıldır antikacılık yapan Bayram Ali Aytekin, bu işin bir sevgi olduğunu belirterek, "Çoğu zaman çöp kenarlarına atılmış güzel malzemeler görüyorduk. Bunları toplayarak başladığım antikacılığa, satın almaya başladıktan sonra merakım arttı. Birkaç parça kendim buldum sonra arkadaşlar, eş dost getirdi ve satın almaya başladım. Başladıktan sonra da antika üzerine merakımız oldu. Köylerden antika malzemeleri olan, eşyası olanlar çağırıyor biz de alıp satıyoruz. Ara sıra da esnaf arkadaşlarımızla birbirimize alıp veriyoruz, takas ediyoruz. Antikaların değerini bilenler alıp genellikle bağ evi, şark köşelerine koyuyor. Osmanlı dönemine ait çok sayıda ürün çeşidimiz var" diye konuştu.'LEGAL ÜRÜNLERİ TOPLUYORUZ'Aytekin'in antikacı ortağı Rıdvan Güzel ise çevre kentleri gezerek antika temin ettiklerini ve bu hobiyi severek sürdürdüklerini belirterek, "Topladığımız antika eşyaları onarıp, tekrar satıyoruz. Yasağı olmayan saat, radyo, plak, pikap, Osmanlı dönemine ait evraklar, kama ve kılıç gibi malzemeleri alıp, değerlendiriyoruz. Müşterilerimiz genelde tercihlerini bakırdan yana kullanıyorlar. Ayrıca antika radyoları alanlar da bahçelerinde dinleyebiliyorlar. Yani değerlendirdiğimiz eşyalar tamamen nostaljik parçalardan oluşuyor. Bu ürünler 70 ila 100 yıllık tarihi yaşatan eşyalar" dedi.'GELECEK NESİLLERE BİR ŞEYLER BIRAKIYORUZ'

Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için bu hobiyle uğraştıklarını kaydeden Güzel, "Koleksiyon yapan antikacılar, gerek iş yerimize gelerek gerekse de sosyal medya üzerinden bize ulaşarak ürünlerimizden alabiliyor. Biz de çevre kentlerde kurulan antika pazarlarına giderek, müşterilerle buluşuyoruz" diye konuştu.


Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu
Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu

Ali Aytekin, Osmanlı, Bayram, Niğde, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çöplerden eski eşya toplayarak başladıkları antikacılık, meslekleri oldu - Son Dakika


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