Çöpten taze meyve sebze çıktı - Son Dakika

- Çöpten taze meyve sebze çıktı

Taze meyve ve sebzelerin çöpe atılması tepki topladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde paketi açılmamış taze meyve sebzelerin çöpe atılması, vatandaşların tepkisini topladı.

Bodrum'da motokuryelik yapan Mehmet Şahin, Konacık Mahallesi'nde motosikleti ile seyrettiği sırada belediye temizlik işçilerinin paketi açılmamış çok miktarda taze meyve sebzeyi çöp konteynırından çıkarttığını fark etti.

Çöp konteynırına iyice yaklaşan Şahin, kasalar dolusu taze meyve ve sebzenin çöpe atıldığını gördü. Yenilebilir durumdaki ürünlerin bu şekilde çöpe atılması, çevredeki vatandaşların da tepkisini çekti.

Cep telefonu ile ürünlerin görüntüsünü çeken Mehmet Şahin, meyve ve sebzelerin bir kısmını alıp evine götürdüğünü dile getirerek "Eşimi işyerine bırakıp dönerken belediye temizlik görevlilerinin gayet iyi durumdaki taptaze meyveleri sebzeleri çöp konteynırı içerisinden çıkardıklarını gördüm. Yaklaşıp yakından baktığımda çok miktarda meyvenin ve sebzenin çöp konteynırının içerisinde olduğunu gördüm. Vicdanım el vermedi. Ben de aldım."

Çöpteki ürünlerin kimler tarafından atıldığını bilmediğini dile getiren Şahin, "Eğer market veya manav işletmeleri tarafından atıldıysa bunlar askıda meyve sebze olarak vatandaşa verilebilirdi" diye konuştu. Mehmet Şahin şöyle dedi:

"Yazıktır günahtır, durumu iyi olmayan insanlara verilebilirdi. ya da ucuz fiyattan verilebilirdi. Belediye görevlileri de tepkiliydi.