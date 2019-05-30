Son Dakika Haberleri: Corbyn: Seçilirsem Brexit için Brüksel ile masaya oturacağım
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Corbyn: Seçilirsem Brexit için Brüksel ile masaya oturacağım

1 saat önce

– Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, başbakan seçilmesi halinde Brüksel ile yeniden masaya oturarak gümrük birliği ve Birleşik Krallık ile ticaret ilişkilerini yeniden değerlendirilmesini isteyeceğini söylerdi.

Corbyn: Seçilirsem Brexit için Brüksel ile masaya oturacağım, System.String[]
Birleşik Krallık İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, başbakan seçilmesi halinde Brüksel ile yeniden masaya oturarak gümrük birliği ve Birleşik Krallık ile ticaret ilişkilerini yeniden değerlendirilmesini isteyeceğini söylerdi.
Corbyn partisinin anlaşmasız bir Brexit'i engellemek için "elinden geleni yapacağını" söyledi ve Başbakan Theresa May'in istifası sonrasında Brexit anlaşmasının tüm maddeleri incelenip üzerinde mutabık kalınmadan bir anlaşma imzalanmasının "esas tehlike" olduğunu ekledi.
Corbyn gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birleşik Krallık'ın Avrupa kıyısında bir vergi cenneti olmasını istemiyorum. İki tarafın da istihdamını korumak için Avrupa ile yakın ilişkilerimiz olmasını isterim" dedi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:06 Kaynak: DHA
Birleşik Krallık, Brüksel, Ekonomi
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