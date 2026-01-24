Corendon Alanyaspor Rizespor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'da başlayacak.
