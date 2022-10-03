Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

03.10.2022 16:22
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi tarafından dört mahalleyi kapsayan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askıya çıkarıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından dört mahalleyi kapsayan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askıya çıkarıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, yaptığı yazılı açıklamada, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden otobüs terminali inşaatının tamamlanması ile kentin giriş noktalarından biri olan Çerkezköy yolunun kent için önemli bir nokta haline dönüşeceğini belirtti.

Çevre yolunun kuzeyinde Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesini de içinde barındıran "Üniversite Bölgesi" diye adlandırılan alanda imar planları ile arazi ve arsa düzenlemelerinin TOKİ tarafından tamamlanması sonucu, çevre yolunun güneyinde kalan bu bölgenin de TOKİ planları ile bütünleştirilmesi ihtiyacının doğduğunu ifade eden Polat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kumluca Deresi çevresinin de kentin kullanımına kazandırılması ve rekreatif alanların oluşumunu sağlamak, şehrin kuzeyinde doğudan batıya ulaşımı sağlayacak olan Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nin bağlantılarını yapabilmek, ayrıca bölgede çarpık yapılaşmanın yerine sosyal donatıları ile birlikte daha güvenli bir yaşam alanı oluşturmaya yönelik kentsel dönüşüme olanak sağlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar ile hazırlanan imar planlar tamamlandı.

Kentimizin Hıdırağa, Silahtarağa, Nusratiye ve Kemalettin Mahalleleri sınırlarında kalan yaklaşık 450 hektarlık alana ait Nazım İmar Planı revizyonu ve Uygulama İmar Planı revizyonu işi kapsamında hazırladığımız 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce rezerv yapı alanına ilişkin sunulan imar planı teklifi çerçevesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri geçen hafta 30 gün süre ile Çorlu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'müzde askıya çıkarılmıştır. Planlar ayrıca belediyemizin www.corlu.bel.tr internet adresinde 30 gün süre ile yayınlanacaktır."

Ergene Belediye Başkanı Yüksel muhtarlarla bir araya geldi

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve ilçedeki mahalle muhtarlarıyla çilek tarlasındaki bir kafede bir araya geldi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Ergene Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında yaptıkları öncü çalışmaların yanı sıra tarım alanında da bölge çiftçisine örnek olacak uygulamaları hayata geçirdiklerini anlattı.

Ergene Belediyesinin ikinci tarım arazilerinden olan çilek tarlasının 24 dönüm olduğunu aktaran Yüksel, "Vatandaşlarımıza çilekleri dalından kopartarak sepetlerine toplayıp evlerine organik meyve götürme imkanı sunduk. Çilek tarlamızın açıldığı günden bu yana Ergene ve Tekirdağ'ın diğer ilçelerinin yanı sıra İstanbul'dan dahi çok ziyaretçimiz oldu. Çilek tarlamıza gelen misafirlerimizle karşılıklı sohbet ettiğimizde herkes çilek tarlamızı çok beğendiklerini söylüyor, bu memnuniyette bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Şehidin naaşı memleketine uğurlandı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa
Kaynak: AA

Çorlu Belediyesi, Tekirdağ, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 23:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement