Çorlu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, mahalledeki bir elektrik direğinin dibine gizlediği çorap içerisindeki uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen T.T. isimli şüpheli yakalandı.
Çorap içinden 29 gram eroin çıktı.
Şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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