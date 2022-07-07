Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.B. ile klarnet ustası F.Y. sokakta karşılaştı. Öfkeli şahıs, silahla 3 el ateş açtığı müzisyen F.Y.'yi bacağından yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alınan müzisyenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı - Son Dakika

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