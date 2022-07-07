Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı
TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.B. ile klarnet ustası F.Y. sokakta karşılaştı. Öfkeli şahıs, silahla 3 el ateş açtığı müzisyen F.Y.'yi bacağından yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan müzisyenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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