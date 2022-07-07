Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı - Son Dakika
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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı

07.07.2022 13:07

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çiçek 3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan A.B. ile klarnet ustası F.Y. sokakta karşılaştı. Öfkeli şahıs, silahla 3 el ateş açtığı müzisyen F.Y.'yi bacağından yaraladı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan müzisyenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan müzisyen yaralandı - Son Dakika

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