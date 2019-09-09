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Çorlu'dan kısa kısa

54 dakika önce

Çorlu Avcılar Derneği aşure ikramında bulundu.

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Çorlu Avcılar Derneği aşure ikramında bulundu.

Aşure ikramı dernek lokalinde gerçekleşti.

Dernek Başkanı Mert Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gelecek yıllarda da gelenek haline getirdikleri aşure dağıtımını sürdüreceklerini söyledi.

Önemli bir ay içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Hicri yılbaşı olarak kabul edilen bu mukaddes günün milletimize ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımızın hicri yılbaşını tebrik ediyorum. Bu vesile ile muharrem ayının en önemli unsurlarından biri olan aşure gününde dernek üyelerimize aşure ikramında bulunmak istedik. Tüm üyelerimizin ve ailelerinin bu mukaddes ayını kutluyorum" dedi.


-Turnuva için kayıtlar başladı

3. Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası kayıtları başladı

Çorlu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 12 - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 3. Çorlu Yıldızlar Tenis Turnuvası kayıtlarının başladığı bildirildi.

Açıklamada, Çorlu Belediyesi, Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü ve Çorlu Tenis İhtisas Kulübü iş birliği ile Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi'nde düzenlenecek olan turnuvaya katılımın ücretsiz olduğu belirtildi.

Turnuvaya katılmak isteyenlerin Çorlu Belediyesi Tenis Kompleksi'ne bizzat başvurabilecekleri, 0542 547 54 85 numaralı telefondan da bilgi alabilecekleri kaydedildi.

Başkan Sarıkurt öğrencilere başarı diledi

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yayımladığı mesajda yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

Sarıkurt, yeni çalışma takvimine göre kasım ve nisan aylarında birer hafta ara tatil yapacak öğrencilerin bu sayede hem eksikliklerini giderme hem de öğrendikleri konuları pekiştirme fırsatı bulacaklarını bildirdi.

Sarıkurt mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ilk ders zilinin çalmasıyla çocuklarımız için yeni bir dönem başladı. Onların heyecanını ve sevincini paylaşmalı, çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara en iyi şekilde hazırlamalıyız. Ben de bir veli olarak çocuklarımla birlikte bu heyecanı yaşıyorum. İnanıyorum ki bugün ilk kez okul sıralarını dolduran ve bir üst sınıfa geçen binlerce çocuğumuz 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemini en iyi şekilde değerlendirecek ve bilgi dağarcıklarını geliştireceklerdir. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize şunu söylemek istiyorum; eğitim ve öğretimin yaşamımızın temeli olduğunu unutmamalıyız. Okul sıralarında geçen yılların en kıymetli yıllar olduğunu çocuklarımızın hissettirebilmeliyiz."

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:24 Kaynak: AA
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