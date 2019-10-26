Son Dakika Haberleri: Çorum'da 2 kadının bıçaklanma anı kamerada
Son Dakika Güncel Çorum'da 2 kadının bıçaklanma anı kamerada

Çorum'da 2 kadının bıçaklanma anı kamerada

1 saat önce

ÇORUM'da, Erdal Eker'in (39), eski eşi Meryem Üstek (39) ile akrabası Nurcan Üstek'i (38) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ÇORUM'da, Erdal Eker'in (39), eski eşi Meryem Üstek (39) ile akrabası Nurcan Üstek'i (38) sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kale Mahallesi Milönü Caddesi'nde geçen perşembe günü meydana geldi.

Akrabası Nurcan Üstek ile alışverişten dönen Meryem Üstek, 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Erdal Eker, yanında getirdiği bıçağı 2 kadına sapladı. Meryem Üstek ve Nurcan Üstek kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker, kaçtı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan kadınlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Meryem Üstek ve Nurcan Üstek'in hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi. Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Sorgusunun ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Erdal Eker'in, kadınları bıçaklayarak yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının saldırı öncesi yürüyüşleri, saldırı anı ve Eker'in elindeki bıçakla yürüyerek, olay yerinden kaçışı görülüyor.

Çorum'da 2 kadının bıçaklanma anı kamerada

Meryem, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: 150 saatte bitmediği takdirde, bölgeyi kontrolümüze alıp temizleyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, prensip olarak Süper Lig maçlarına gitmediğini açıkladı Erdoğan'a yapılan "Aidat" hatırlatması salondaki herkesi güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT'li kadının "Yasa çıkacak mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 18:21:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'da 2 kadının bıçaklanma anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]