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Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika

Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı

18.08.2021 13:53
Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı, System.String[]

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki hayvancılığı geliştirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında kura ile belirlenen 257 üreticiye yüzde 75 hibeli, süt sağım makinesi dağıtıldı.

Çorum Valiliği, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kentteki hayvancılığı geliştirmek amacıyla geliştirilen proje kapsamında kura ile belirlenen 257 üreticiye yüzde 75 hibeli, süt sağım makinesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen süt sağım makinesi dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hayvansal üretimde ihracatçı bir ülke olduğunu, üretim kapasitesini artırmak için çok çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'de 18 milyonun üzerinde büyükbaş, 57 milyon civarında da küçükbaş hayvan bulunduğunu aktaran Erdurmuş, "İklim şartları, coğrafya, küresel iklim değişiklikleri, bizim de ülke olarak politikalarımızı, özellikle hayvansal üretim açısından da iklimin gereklerine uygun hale getirmemizi zorunlu kılıyor. Bu noktada gerek üretim planlaması yaparak gerekse de iklim değişikliğinden en az etkilenme adına da Bakanlık olarak çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için kendilerine hedefler koyduklarını belirten Erdurmuş, şöyle devam etti:

"Anadolu coğrafyası, küçükbaş coğrafyası. İklime uygun mera yapısıyla, tüketim azlığıyla yem maddesi olarak, daha kıt kanaat imkanlarla beslenebilmesi açısından Anadolu için gerçekten önemli. Burada kendimize hedefler koyduk ve emin adımlarla yürüyoruz. Bugün Türkiye hayvansal üretimde net ihracatçı bir ülke. TÜİK'in açıkladığı son 6 aylık verilere baktığımızda bizim hayvansal üretimde yaklaşık 900 milyon dolarlık ihracatımız var. Yaklaşık 250 milyon dolar civarında da ithalat söz konusu."

Üreticilerin üretim kapasitesini artırması, daha kaliteli üretim yapmasının teknolojik aletleri kullanmayla mümkün olduğunu vurgulayan Erdurmuş, dağıtımı yapılan süt sağım makinelerinin kentin üretim kapasitesini artırması temennisinde bulundu.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel de devletin sahip olduğu imkanları, çalışan, üreten insanların kullanımına sunduğunu, bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce temin edilen 257 süt sağım makinesinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı da konuşmasında kentte hayvansal üretimi geliştirmek amacıyla projeler yürüttüklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"İlimizde hayvancılık yapan küçük aile işletmelerindeki üretimin hijyen şartlarında yapılarak sütlerinin satışını ve birliğe göndermelerini sağlamak amacıyla süt sağım makinesi dağıtmak için proje hazırladık. Beş ay önce ihale edilerek 2 bin 500 liraya alımını gerçekleştirdik. Amacımız modern tarım tekniklerini üreticilerime iletmek ve süt hijyenini sağlamak. İlimizde 4-5 ineği olan, çok sayıda ineği olmayan üreticilerimizi tespit edip müracaatlarını aldık. 560 müracaat oldu, kura çekerek hak sahiplerini belirledik ve bugün dağıtımını yapıyoruz."

Sarı, hayvancılıkla ilgili üretim birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarının makine ekipman kapasitesini geliştirmek amacıyla da Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteklerinden en üst seviyede yararlandıklarını kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın konuşmaların ardından kura ile belirlenen hak sahiplerine süt sağım makineleri teslim edildi.

Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı
Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı
Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı
Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı
Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı

Çorum Valiliği, Türkiye, Tarım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 257 çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı - Son Dakika


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