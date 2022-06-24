Çorum'da 77 yaşındaki kişi mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'da 77 yaşındaki kişi mezarlıkta ölü bulundu

24.06.2022 19:08
Çorum'da 77 yaşındaki kişi mezarlıkta ölü bulundu

Çorum'da 77 yaşındaki kişi, mezarlıkta ölü bulundu.

Çorum'da 77 yaşındaki kişi, mezarlıkta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çorum Ulu Mezarlık görevlisi, bir kişinin bir mezarın üzerinde hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı soruşturma sonucu Arif Uzun (77) olduğu belirlenen kişinin cenazesi, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arif Uzun'un eşinin 2015 yılında vefat ettiği, üzerinde bulunduğu mezarın da eşinin mezarının yanında olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 77 yaşındaki kişi mezarlıkta ölü bulundu - Son Dakika

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