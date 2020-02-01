Çorum'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Çorum'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

16 dakika önce

Çorum Belediyesi, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Çorum'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Çorum Belediyesi, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Hürriyet Meydanı'nda açılan stantta vatandaşlara Türk bayrağı ve soğuk hava nedeniyle çorba dağıtıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bayrağına bir bez parçası olarak bakmadığını söyledi.

Bayrağın Türkler için birçok anlam içerdiğini ifade eden Aşgın, şöyle konuştu:

"Bu bayrak, milletimizi, devletimizi, davamızı, bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü temsil ediyor. Dolayısıyla hiçbir zaman bez parçası olmamıştır. Malazgirt'te 'bayrak yere düşmesin' diye şehitler vermişizdir. Çanakkale'de topyekun bir millet olarak bayrağın dalgalanması için, mazlumların sığınacağı liman olmaya devam etmesi için can vermişizdir. Bayrağımıza tarih boyunca ne zaman el uzatılmışsa biz elhamdülillah millet olma şuuruyla kırmasını bilmişizdir."

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da Çorum halkının her rengiyle tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi bayrak provokasyonuna karşı tepkisini göstermek için sokağa çıktığını aktardı.

Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un haddini aştığını kaydeden Ceylan, "Büyük fotoğrafı görmek lazım. Bu ülke üzerindeki oyunlar bitmeyecektir. 1071'den bu yana bu tür organizasyonlar çıkmıştır. Ancak bu şanlı bayrağı indiremeyeceklerini öğrenemediler. Başlarına vura vura öğreteceğiz. Çünkü bu necip millet, her zaman hangi renkten olursa olsun, bu ülkeye bir saldırı olduğunda, bu bayrağın altında bir ve beraber olmuştur." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:50 Kaynak: AA
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