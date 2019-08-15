Çorum'da asayiş

Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobilin çarptığı bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobilin çarptığı bir yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yekbas köyünde S.S'nin (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, evinin bahçesinden aniden yola çıkan 1 yaşındaki H.K'ye çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Boğazkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kayıp 8 küçükbaş hayvan aranıyor

Çorum'un Kargı ilçesinde kaybolduğu iddia edilen 8 küçükbaş hayvanı bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Köprübaşı köyünde yaşayan K.K. (51), sabah saatlerinde yem vermek için girdiği ahırda 8 küçükbaş hayvanın olmadığını fark etti. Çevredeki aramalarından bir sonuç alamayan K.K, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, hayvanları bulunması için çalışma başlattı.

Bayat'ta yangın

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Dorukseki köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere köy sakinleri, Bayat Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında H.U, A.U, A.K. ve N.U'ya ait 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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