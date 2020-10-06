Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor - Son Dakika

Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor

Çorum Belediyesi tarafından bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisikleti günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hizmete sunulan ÇORBİS, Çorum halkı tarafından yoğun ilgi görüyor.

Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor, System.String[]

Çorum Belediyesi tarafından bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve bisikleti günlük yaşamın bir parçası haline getirmek amacıyla hizmete sunulan ÇORBİS, Çorum halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar günün her saatinde ÇORBİS'le bisiklet sürmenin keyfini yaşarken, bisikletle birlikte işlerine gidenlerin sayısında da artış görülüyor. Belediye, bisiklet kullanımını daha güvenli hale getirmek amacıyla paylaşımlı bisiklet yolları işaretledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yerleşim yerlerinin ve yolun müsaade ettiği noktalarda bisiklet yolları yaptıklarını belirterek bisiklet yolu yapımı için müsait olmayan yerlerde de paylaşımı bisiklet yolları işaretlediklerini ifade etti.

Belediye olarak 8 bin metre bisiklet yolu yaptıklarını, yeni yapılaşmanın olduğu yerlerde de bisiklet yolları yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, Eşref Hoca ve Dr. İlhan Gürel Caddelerinde 2 bin 600 metre paylaşımlı bisiklet yolları işaretlediklerini vurguladı.

Başkan Aşgın, "2918 sayılı T.C. Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtildiği üzere bisiklet bir trafik aracıdır ve yolun sağ şeridini kullanır. Biz de bu kanuna istinaden iki caddemizde yolun sağ şeridini paylaşımlı bisiklet yolu olarak işaretledik. Tüm bisiklet sürücülerine hayırlı olsun." dedi.

ÇORBİS uygulamasında 6 bin 230 aboneye ulaştıklarını ifade eden Başkan Aşgın, Çorum halkının bisikleti çok sevdiğini ve yoğun talep nedeniyle istasyon ve bisiklet sayılarını da artıracaklarını vurguladı.

Aşgın, "Bisiklet hem sağlık açısından hem de ulaşım açısından çok kritik bir öneme sahip. Şehrimiz düz bir alan üzerine kurulu. Bu durum bisikleti yaygın ulaşım aracı olarak kullanabilmemiz için de önemli. Çorum'u bisiklet şehri yapacağız." diye konuştu. - ÇORUM

Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor
Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor
Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor
Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor
Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor

Halil İbrahim Aşgın, Bisiklet, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum'da bisiklet kullanımı her geçen gün artıyor - Son Dakika

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