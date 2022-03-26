Çorum'da "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Çorum'da "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi

26.03.2022 14:47
Çorum'da "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi

Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi.

Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi.

Çorum Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ve Yunus Emre İlkokulu iş birliğinde unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlikte çocuklar seksek, okkel, ip atlama, yakar top, çuval yarışı gibi yöresel çocuk oyunlarını oynadı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, burada yaptığı konuşmada, somut olmayan kültürel mirasın da somut kültürel miras kadar önemli olduğunu söyledi.

Anadolu kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Aşgın, Çiğdem Aşı etkinliğinin de somut olmayan kültürel mirasın parçasını oluşturduğunu dile getirdi.

Çiğdem Aşı etkinliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü alan emekli öğretmen Hasan Tuluk'un girişimleriyle 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine dahil edildiğine işaret eden Aşgın, "Nasıl ki tarihi miras olarak birtakım eserlerimizi, somut mirasımızı koruyorsak, hocamız sayesinde somut olmayan mirasımızı da koruyoruz." dedi.

Aşgın, çiğdem gezdirme etkinliğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydetti.

Tuluk ise çocukluğundan hatırladığı Çiğdem Aşı etkinliğini 60 yıl aradan sonra ilk kez 2012 yılında hayata geçirme fırsatı bulduğunu, ardından her yıl öğrencilerle etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Aşgın, daha sonra AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile diğer davetlilerle oyun alanlarını ziyaret ederek, çocukların gösterilerini izledi.

Etkinlikte katılımcılara çiğdem aşı ikram edildi.

Çiğdem Aşı Şenliği

Çorum'da baharın gelişini kutlamak her yıl mart ayında düzenlenen kutlama etkinliklerinde çocuklar, araziden topladıkları çiğdemleri bir söğüt dalına takıp tekerlemeler söyleyerek haneleri dolaşır.

Bu etkinliğe "çiğdem gezdirme" adı verilir. Kapıları çalınan ev sahipleri, çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koyar.

Çocukların evlerden topladığı malzemeler, araziden toplanan çiğdemlerle birleştirilip dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir. Çiğdem aşı, görünüm itibarıyla bulgur pilavını andırmaktadır.

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Fatih Sultan Mehmet, Çocuk, Çorum, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da 'Çiğdem Aşı Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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