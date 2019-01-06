Çorum'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kar yağışı nedeniyle Çorum'da 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.
Kar
yağışı nedeniyle Çorum
'da 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık
, Boğazkale
, Oğuzlar
, Dodurga
ve Uğurludağ
ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Sungurlu
, İskilip
, Laçin
ve Kargı
ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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