Son Dakika Haberleri: Çorum'da Eğitime Kar Engeli

Çorum'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kar yağışı nedeniyle Çorum'da 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

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Kar yağışı nedeniyle Çorum'da 5 ilçede okullar yarın için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları dolayısıyla Osmancık, Boğazkale, Oğuzlar, Dodurga ve Uğurludağ ilçelerinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Çorum, Kar, Güncel
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