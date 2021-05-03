Çorum'da jandarmadan drone destekli "tam kapanma" denetimi - Son Dakika

Çorum'da jandarmadan drone destekli "tam kapanma" denetimi

03.05.2021 15:29
Çorum'da jandarmadan drone destekli

Çorum'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

Çorum'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmada olası ihlalleri önlemek amacıyla drone destekli denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri, tam kapanmanın başladığı 29 Nisan'dan itibaren Samsun- Ankara kara yolunun yanı sıra Çorum- Osmancık, Çorum- İskilip, Çorum- Ortaköy ilçe bağlantı yollarında denetimlerini sıklaştırdı.

Denetleme noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuları tam kapanma muafiyeti açısından inceleyen ekipler, ayrıca araç ve sürücüleri trafik açısından da denetledi.

Muafiyet belgesi olan kişilerin geçmesine izin verilirken, belge gösteremeyenler ise evlerine yönlendirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde 24 farklı noktada denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Denetimlerde 1853 kişi ile 698 aracın sorgulandığının belirtildiği açıklamada, tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 37 kişiye uyarma cezası verildiği kaydedildi.

"Denetimler sıkı tutulduğunda vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz"

Çorum-Osmancık kara yolunda otomobiliyle durdurulan 112 Acil Servis çalışanı Ennur Çakmak, sağlık personeli kartını göstererek denetleme noktasından geçti.

Çakmak, AA muhabirine, denetimlerin sıkı olmasının bir sağlık çalışanı olarak kendisini sevindirdiğini söyledi.

Salgın sürecinin herkesi bir şekilde yıprattığını belirten Çakmak, "Alınan tedbirlerden gayet memnunum. Denetimler sıkı tutulduğunda vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz. Malzeme konusunda hiçbir sıkıntı çekmedik. Devletimiz bu konuda bize çok destek oluyor. Halkımızı doğru şekilde bilinçlendirip yönlendirerek bu süreci aşacağımızı düşünüyorum. Ekip arkadaşlarımız, jandarma ve polislerimiz iş birliği içinde çalışıyoruz ve süreci gayet iyi götürdüğümüzü düşünüyorum. İnşallah en kısa zamanda kurtulmayı istiyoruz." dedi.

Tam kapanma ve buna bağlı denetimlerin salgınla mücadeleye katkı sunacağına inandığını dile getiren Çakmak, "Denetimler sıkı tutulduğunda vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz. Denetim yapıldığını gördükçe mutlu oluyoruz. Biz de sağlık çalışanları olarak insanları elimizden geldiğince uyarmaya, dikkatli davranmalarını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çiftçilik belgesiyle denetim noktasından geçen Sefer Karakaş da tam kapanma döneminde muafiyet belgesi olsa dahi zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaya çalıştığını belirtti.

Köyden banka işlemleri için kent merkezine geldiğini anlatan Karakaş, "Ekiplerin buralarda denetim yapmasından son derece memnunum. İnsanlar muaf olsa dahi zorunlu olmadıkça çıkmamalı. Çıkan da işini bitirip dönmeli. Jandarma görevlilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Osmancık, Jandarma, Drone, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da jandarmadan drone destekli 'tam kapanma' denetimi - Son Dakika


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