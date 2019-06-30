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Çorum'da kadın cinayeti: Konuşmak için çağırdığı eşini tabancayla vurdu

21 dakika önce

- Çorum'da kadın cinayeti Konuşmak için çağırdığı eşini tabancayla vurduÇORUM - Çorum'da bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

- Çorum'da kadın cinayeti
Konuşmak için çağırdığı eşini tabancayla vurdu
ÇORUM - Çorum'da bir kadın ayrı yaşadığı eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu'da yaşayan Gülcan Ş. bir süre önce Çorum'a geldi. İddialara göre, ayrı yaşadığı eşi Selim Ş. bugün eşi ile konuşmak için Çorum'a geldi. Aşık Mahsuni Şerif Parkı'nda buluşan çift iddialara göre konuştukları sırada tartışmaya başladı. Bunun üzerine Selim Ş. yanında bulunan tabancayla eşine ateş açtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Yaraladığı eşini otomobile alan Selim Ş., olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken bir grup polis ekibi de şüpheli aracın peşine düştü. Zanlının bulunduğu araç bir süre sonra Saat Kulesi yakınlarında ekipler tarafından durduruldu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, eşi gözaltına alındı. Hastanede sağlık konrtolünden geçirilen Selim Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Çorum'da kadın cinayeti: Konuşmak için çağırdığı eşini tabancayla vurdu
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
Çorum, 3. Sayfa
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