Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (3) - Son Dakika

Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (3)

6 saat önce

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali Çiftçi, yoğun bakımda olan 6 öğrencinin servise alındığını, 105 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gazdan etkilenen 103 öğrencinin 47'si, Çorum'daki hastanelere sevk edildi. Yoğun bakımda olan 6 öğrencimiz de servise alındı. Yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirdik, konunun takipçisi olacağız" dedi.


Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (3)
Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:04 Kaynak: DHA
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