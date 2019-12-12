Çorum'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme: 105 kişi hastaneye kaldırıldı (3) - Son Dakika

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 2 öğretmen ve 103 öğrencinin hastaneye kaldırılmasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi. Vali Çiftçi, yoğun bakımda olan 6 öğrencinin servise alındığını, 105 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Gazdan etkilenen 103 öğrencinin 47'si, Çorum'daki hastanelere sevk edildi. Yoğun bakımda olan 6 öğrencimiz de servise alındı. Yaşananlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Müfettiş görevlendirdik, konunun takipçisi olacağız" dedi.