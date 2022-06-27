Araçta bulunan ve yaralanan Alparslan T. (24) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Köroğlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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