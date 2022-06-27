Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

27.06.2022 20:10
Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çorum'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çorum'da otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Köroğlu'nun (41) kullandığı 06 PGA 80 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Koparan mevkisinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan ve yaralanan Alparslan T. (24) ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Sungurlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, bir apartmanın balkonundan caddeye beton parçaları düştü Sungurlu ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle, bir apartmanın balkonundan caddeye beton parçaları düştü Çorum Belediyesi'nde anahtar teslim töreni Çorum Belediyesi'nde anahtar teslim töreni
Kaynak: AA

Köroğlu, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:48 Trafikte dehşet! Kadın ve çocuğun olduğu aracın camını yumruklayıp tükürdü
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor! Ana gündem asgari ücret ve bayram tatili
19:28 Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 20:16:19. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'da otomobil dere yatağına devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement