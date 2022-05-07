Çorum'da tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki restorasyona Bakanlık desteği - Son Dakika
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Çorum'da tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki restorasyona Bakanlık desteği

07.05.2022 12:52
Çorum'da tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki restorasyona Bakanlık desteği

Çorum'da, içinde yaklaşık 300 dükkanın bulunduğu tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda süren restorasyon çalışmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek vereceği bildirildi.

Çorum'da, içinde yaklaşık 300 dükkanın bulunduğu tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda süren restorasyon çalışmasına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek vereceği bildirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, restorasyon projesinin ilk etabında arastanın tarihi Saat Kulesi'ne bakan iş yerlerinin cephe sağlıklaştırma çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Projenin ikinci etabında ise Bakanlık desteğiyle arasta içindeki iş yerlerinin cephe sağlıklaştırmasının yapılacağı aktarılan açıklamada, projenin kent estetiğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un projeyi yakından takip ettiğini vurguladı.

Bakan Kurum'un arastanın restorasyonu için 5 milyon lira hibe verilmesini onayladığına işaret eden Aşgın, ikinci etap çalışmalarına kısa süre içinde başlayacaklarını kaydetti.

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İklim Değişikliği, Çorum, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da tarihi Ayakkabıcılar Arastası'ndaki restorasyona Bakanlık desteği - Son Dakika


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