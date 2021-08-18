Çorum'da üç köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'da üç köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle İskilip ilçesine bağlı Yerliköy köyüne 10 gün, Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı ve Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köylerine ise 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.

Karara göre yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.

Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, ilçe jandarma komutanlıklarınca karşılanacak.