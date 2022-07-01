Son dakika haberleri | Yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü

01.07.2022 15:36

Son dakika haberine göre Çorum'da ziyaret için gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Çorum'da ziyaret için gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Yeğeni Hacı Ahmet Bekdaş'ı ziyaret etmek üzere valiliğe giden Hüseyin Mutlu'nun (70) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.

Valiliğe gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mutlu'nun cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü - Son Dakika

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