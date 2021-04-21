Çorum'daki Nüfus Müdürlüklerine 1.5 milyon TL ödenek - Son Dakika

AK Parti Çorum milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'daki nüfus müdürlükleri için 1.5 milyon ödenek ayrıldığını açıkladı.

İl genelindeki tüm nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında yeni konsepte geçiyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda tüm bakanlıkların her alanda Türk Milletine en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli olarak çağın gereksinimlerine göre kendini yenilediğini ifade etti.

Sahip oldukları iş yükü nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yenilenme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiğinin görüldüğünü dile getiren milletvekili Ceylan, yapılan çalışma ile çağdaş, konforlu, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlandığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığının da bu doğrultuda vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak üzere "Yeni Nüfus Müdürlüğü konsepti" oluşturduğunu hatırlatan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre önce başlattığı yeni konsept çalışmasından Çorum'un da yararlanan iller arasında yer alması konusunda girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

Yaptığı görüşmeler neticesinde Çorum'daki tüm nüfus müdürlüklerinin yeni konsepte uygun bir şekilde yenilenmesine karar verildiğini açıklayan Ceylan, yapılacak yenileme çalışmaları için bakanlık tarafından 1 milyon 500 bin TL tutarında bir ödeneğin ayrıldığını açıkladı.

İl genelinde tüm nüfus müdürlüklerinin yapılacak yeni konsept ile birlikte hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttıracağını vurgulayan Milletvekili Ceylan, "Devletin her alanda Türk milletine sunduğu imkanlardan Çorumlu hemşehrilerimizin ve Çorum'un da yararlanması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Nüfus Müdürlükleri ile ilgili başlatılan konsept yenileme çalışmasında da Çorum'un öncelikli illerden biri haline gelmesi için yaptığımız girişim sonuç verdi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Çorum'a yeni konsept için gerekli olan 1.5 milyon TL ödenek aktarıldı. Artık, Çorumlu hemşehrilerimiz Nüfus Müdürlüklerinde son derece modern bir ortamda kaliteli bir şekilde hizmet almanın hazzını yaşayacaklar" dedi. - ÇORUM