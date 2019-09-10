Çorum'dan kısa kısa

Çorum'da Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'na kurulan stantta vatandaşlara boy-kilo, şeker, tansiyon ile karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı açıklamada, bu yıl Sağlık Haftası'nın "Anne ve çocuk sağlığı" temasıyla kutlandığını bildirdi.

Anne ve çocuk sağlığının özel bir önceliğe sahip olduğunu belirten Sobacı, "Çünkü anne ve bebekler, diğer gruplara göre sağlık açısından daha fazla risk altındadır. Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında kentteki hastanelerin doğum servislerini ziyaret ettiklerini dile getiren Sobacı, şunları kaydetti:

"Annelere anne sütü ve emzirmenin önemi, yeni doğan taramaları ve beslenme konularında bilgi verdik. Ayrıca Göçmen Polikliniğinde yabancı uyruklu anne ve bebeklere aşı, emzirme ve yeni doğan taramaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Köy sağlık evlerinde görev yapan sağlık personellerine eğitim verildi. İlimizde mevsimlik işçi olarak bulunan göçerlerin bulundukları mevkiler ziyaret edilerek aşılama konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu."

CHP'nin en yaşlı üyesine ziyaret

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partinin en yaşlı üyesi 90 yaşındaki Meryem Dolgun'u evinde ziyaret etti.

CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette kalender, Dolgun'un elini öpüp, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kalender, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Dolgun'un ilerlemiş yaşına rağmen ülke gündemini yakından takip ettiğini ve güncel siyasi konular ile ilgili görüşlerinin olduğunu gördüğünü söyledi.

Atatürk'ün, "Benim iki eserim var, birisi Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dediğini hatırlatan Kalender, "Parti üyemiz Meryem Dolgun'un şahsında 70, 80 yaşını geçmiş tüm parti büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Partimizin en genç üyesinden en yaşlı üyesine bu gurur hepimizin. 96. yaş günümüz kutlu olsun." dedi.

Meryem Dolgun da üyesi olduğu partinin kendisini hatırlayarak ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ziyarette Kalender, Dolgun'a Atatürk portresinin bulunduğu saat hediye etti.

Çorum'da Ahilik Haftası kutlanacak

Çorum'da 32. Ahilik Haftası'nın 18-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacağı bildirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yaptığı yazılı açıklamada, 32. Ahilik Haftası kutlama etkinliklerinin Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşeceğini belirtti.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak kutlama etkinliklerinin çeşitli kurumların ziyaret edilmesiyle devam edeceğini dile getiren Gür, Gazi Caddesi'nde kortej geçişiyle de esnafın marifetlerinin sergileneceğini kaydetti.

Kutlamaların renkli görüntülere sahne olacağını belirten Gür, şunları kaydetti:

"Ahilik, tarihimizde ve kültürlerde çok önemli bir yeri var. Ahilik, özünde yardımlaşma, başkasını gözetme ve yaşatmayı esas edinen bir sistemdir. Ahiliğin ahlaki felsefesinin günümüz esnaf ve sanatkarlarınca benimsenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Bu yıl 32.'si kutlanacak Ahilik Haftası'na tüm esnaf ve sanatkarları ve ayrıca halkımızı davet ediyorum. Ayrıca Ahilik Haftası'na katkılarından dolayı Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Ticaret Borsası ve Halkbank yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Fizyoterapistler fidan dikti

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Çorum Şubesi üyeleri, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla fidan dikti.

Fizyoterapistler, Hamdiköy mevkindeki ağaçlandırma alanında çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Çorum Şube Başkanı Uzaman Fizyoterapist Gülnur Albayrak, fidan dikme etkinliğini geleneksel hale getirip, ağaçlandırma alanını Çorum Fizyoterapistleri Hatıra Ormanı'na dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Örnek bir projeye imza attıklarını dile getiren Albayrak, "Fizyoterapist emek demek, umut demek, hayat demek. Toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde sağlık insan gücünün önemli ve ayrılmaz bir parçası olan biz fizyoterapistler, hastalarımız ve danışanlarımız için besleyip büyüttüğümüz umudumuzu bu kez doğa için yeşertmek istedik. Bu aktivite ile topluma ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da örmek olmayı amaçladık. Artık bizim de dikili bir ağacımız var." diye konuştu.