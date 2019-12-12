Çorum'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorum Tarım ve Orman Müdürlüğü, süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 200 köye 3 bin dut fidanı dağıtacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, süneyle mücadele çalışmalarını değerlendirmek üzere köy muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada geçmişte dut ağaçlarının süneyle biyolojik mücadelede etkin olarak kullanıldığını söyledi.

Bu uygulamayı yeniden yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Sarı, merkeze bağlı 200 köydeki meralarda çeşme kenarlarına 3 bin dut fidanı dikeceklerini kaydetti.

Sarı, fidanların bakım ve yetiştirilmesinden muhtarların sorumlu olacağını vurguladı.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da toplantıda projeyi desteklediklerini açıkladı.

Belediye 19 arsa satacak

Çorum Belediyesi, şehrin çeşitli mevkilerinde yer alan 19 arsayı satışa çıkardı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gülabibey, Bahçelievler ve Ulukavak mahalleleri ile Ayarık mevkisinde yer alan 19 arsa ihaleyle satılacak.

18 Aralık Çarşamba günü belediye hizmet binası ihale salonunda yapılacak ihalenin saat 14.00'te başlayacağının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mülkiyeti belediyemize ait Ayarık mevkinde 10, Gülabibey Mahallesinde 4, Bahçelievler Mahallesinde 2 ve Ulukavak Mahallesinde 2 arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilir."

Karla Mücadele Eylem Planı

Çorum Belediyesi, vatandaşların kış şartlarından en az düzeyde etkilenmesini sağlamak amacıyla "Karla Mücadele Eylem Planı" hazırladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eylem planının detaylarını birim müdürleriyle değerlendirdi.

Aşgın, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Çorum'da ilk kez "Karla Mücadele Eylem Planı" hazırlandığını söyledi.

Kar yağışının Çorum'da hayatın akışını olumsuz etkilemesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Aşgın, "Yoğun kar yağışına karşı alınacak önlemleri belirledik. Kar yağışı sonrası oluşacak buz, toz gibi etkileri en kısa sürede gidermeyi hedefliyoruz." dedi.

"Karla Mücadele Eylem Planı" kapsamında fen işleri, temizlik işleri, park ve bahçeler, ulaşım hizmetleri, zabıta, veteriner işleri ve sosyal yardım işleri müdürlüklerine bağlı ekiplerin 24 saat görev yapacağını dile getiren Aşgın, şunları kaydetti:

"Her müdürlüğümüz sorumlu olduğu alanlarda anında gerekli müdahaleyi yapacak. Ayrıca Karla Mücadele Koordinasyon Merkezince organize edilecek çalışmalarda 7 özel donanımlı kar kürüme ve tuzlama aracı, 2 elle tuzlama aracı, 4 greyder, 7 beko loder, 1 kar küreme ve tuzlama traktörü, 2 küçük kepçe ve yeteri kadar personelimiz 24 saat görev yapacak."

Hastane Afet Planı Uygulayıcı Eğitimi

Çorum Sağlık Müdürlüğünce yataklı tedavi hizmeti verilen hastanelerin personeline yönelik "Hastane Afet Planı Uygulayıcı Eğitimi" verildi.

Üç gün süren eğitimde hastanelerin afet planı uygulayıcı personeline Çorum Sağlık Müdürlüğünden Ahmet Patırman ve Osman Tök ile Kırşehir Sağlık Müdürlüğünden Feyzullah Çetin ve Süleyman Gökdemir tarafından bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı açıklamada hastanelerin olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce eğitim programı hazırlandığını söyledi.

Program gereğince olası acil durumlarda sağlık hizmetlerinin aksamaması için çeşitli tedbirlerin alındığını belirten Sobacı, afet öncesi ve sonraki dönemde de fiziksel ve fonksiyonel olarak yapılması gerekenlerin programda belirlendiğini kaydetti.

Sobacı, programın başarılı bir şekilde uygulanması için illerde eğitim programları düzenlendiğini, bu kapsamda da Çorum'da "Hastane Afet Planı Uygulayıcı Eğitimi" verdiklerini sözlerine ekledi.