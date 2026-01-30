Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü Ağırlıyor

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörüngücü'nü konuk edecek.
Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Gültekin yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Fredy bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
