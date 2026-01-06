Çorum FK, Mame Thiam ile Anlaştı - Son Dakika
Çorum FK, Mame Thiam ile Anlaştı

Çorum FK, Mame Thiam ile Anlaştı
06.01.2026 22:27
Çorum FK, Eyüpspor'dan ayrılan Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Mame Thiam ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'la yollarını ayıran 33 yaşındaki Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mame Thiam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Thiam'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Eyüpspor'da 49 maça çıkan deneyimli futbolcu 18 gol kaydetti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

