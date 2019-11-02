Son Dakika Haberleri: Çorum kazada kamyonetten fırlayan ebrar öldü, anne ve babası yaralı
Son Dakika Güncel Çorum kazada kamyonetten fırlayan ebrar öldü, anne ve babası yaralı

Çorum kazada kamyonetten fırlayan ebrar öldü, anne ve babası yaralı

7 saat önce

Kazada kamyonetten fırlayan Ebrar öldü, anne ve babası yaralıÇorum'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin camından yola fırlayan Ebrar Demir (4) hayatını kaybetti, annesi Leyla (24) ile babası Murat Demir ise yaralandı.

Kazada kamyonetten fırlayan Ebrar öldü, anne ve babası yaralı

Çorum'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp takla atan kamyonetin camından yola fırlayan Ebrar Demir (4) hayatını kaybetti, annesi Leyla (24) ile babası Murat Demir ise yaralandı.

Kaza, dün gece Çorum-Samsun Karayolu'nda meydana geldi. Murat Demir yönetimindeki 61 FJ 270 plakalı kamyonet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyere çarpıp, takla attı. Kazada, sürücü Murat ve eşi Leyla ağır yaralanırken, kızları Ebrar Demir, camdan yola fırladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralı çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan anne Leyla Demir'in hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Ebrar Demir'in cansız bedeni ise, yapılan incelemenin ardından anne ve babasının tedavi gördüğü hastanenin morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çorum kazada kamyonetten fırlayan ebrar öldü, anne ve babası yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
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