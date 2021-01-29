Çorum Kırkdilim Tünelleri'nde T2 tüneli şubat ayında tamamlanacak - Son Dakika

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da yaklaşık 670 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde T2 tünelinin şubat ayı ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Daha önce 2020 yılı temmuz ve eylül aylarında düzenlenen ışık görme törenleriyle birbirine bağlanan 1389 metre uzunluğundaki T1 ve 1553 metre uzunluğundaki T3 tünellerinin ardından, 1149 metre uzunluğundaki T2 tünelindeki çalışmalarda da sona gelindi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Kırkdilim'de yürütülen çalışmalar hakkında Çorum Koordinasyon Kurulu toplantısında kent yöneticilerine bilgi verdi.

Kırkdilim mevkisindeki yol ve tünel çalışmalarının devam ettiğini belirten Silov, zeminden kaynaklanan problem nedeniyle T2 tünelinde gecikme yaşandığını söyledi.

Geçen yıl aralık ayında tamamlanması planlanan T2 tünelinin şubat ayının ortalarına sarkacağını belirten Silov, "T2 tünelinde yaklaşık 30 metrelik bir alan kaldı ancak zeminle ilgili sorun çıktı. Burada 'umbrella' adı verilen özel bir sistem uygulanacak. Bu sistem için ihtiyaç duyulan parçaların talebi yapıldı. Bu nedenle bir gecikme oldu. Şubat ayı ortalarında hem gidiş hem de dönüş olarak T2 tünelleri tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Kırkdilim Tünelleri

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1553, 1149 ve 1389 metre olmak üzere üç tünel yapılıyor.

Toplam uzunluğu 8 kilometreyi aşan Kırkdilim Tünelleri'nin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.