ÇORUM Seyir halindeki otomobile tüfekle saldırı anı kamerada - Son Dakika

Seyir halindeki otomobile tüfekle saldırı anı kamerada

ÇORUM'da seyir halindeki otomobile başka bir araçtan tüfekle açılan ateş sonucu 3 kişi, yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saat 19.00 sıralarında Osmancık Caddesi Yazıçarşı Meydanı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde S.T, F.Ş., O.E. ve Ç.K.?nın içinde bulunduğu seyir halindeki otomobilin, yanına yanaşan hareket halindeki bir araçtan tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçtaki 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırganın bulunduğu araç, hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheliler E.A, H.B. ve O.A., kaçtıkları araçla, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 2 tüfek ele geçirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anları ve sonrasında yaşananlar, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; gri renkte seyir halindeki otomobilin arka kapısından sarkan kişinin tüfekle, caddede ilerleyen beyaz otomobile ateş açtığı, yaralanan 2 kişinin de indikleri araçtan aldıkları av tüfeğiyle saldırganların peşinden koştuğu görülüyor.