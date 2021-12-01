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Çorum Ticaret Borsası, insan ve hayvan sağlığını Toksin Ölçüm Laboratuvarı ile koruyacak - Son Dakika

Çorum Ticaret Borsası, insan ve hayvan sağlığını Toksin Ölçüm Laboratuvarı ile koruyacak

01.12.2021 13:22
Çorum Ticaret Borsası, insan ve hayvan sağlığını Toksin Ölçüm Laboratuvarı ile koruyacak

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, gıda ürünlerinde görülen toksin oranının artış gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde bugün birinci sorun su ise ikinci sorun da toksinlerdir.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, gıda ürünlerinde görülen toksin oranının artış gösterdiğini belirterek, "Ülkemizde bugün birinci sorun su ise ikinci sorun da toksinlerdir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bundan sonra gündeme gelecek konulardan biri toksinlerdir, toksinlerin insana yaşattığı yıkımlardır." dedi.

Özkubat, borsa binasında düzenlediği basın toplantısıyla bölgedeki hayvansal üreticilerin hizmetine sundukları Toksin Ölçüm Laboratuvarı'nı tanıttı.

Hayvan sağlığını tehdit eden en büyük unsurun toksinler olduğunu tespit ettiklerini, bu nedenle laboratuvar kurmaya karar verdiklerini belirten Özkubat, "Bu toksinlerin tespit edilmesi, ham maddeleri kullananların da uyarılması lazım. Hayvan yetiştiricilerinin gerekli toksin bağlayıcıları kullanması lazım. Bu konuda yaptığımız çalışmaya göre insan ve hayvan sağlığında en büyük unsurlardan biri toksinlerdir. Toksinleri bertaraf etmeden yaptırdığınız aşının anlamı yok. Çünkü çok toksinli ürün tüketiyorsanız, zaten bağışıklık sisteminiz yıkılacaktır." diye konuştu.

Laboratuvarda yem bitkilerinin yanı sıra et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünleri de analiz edebildiklerini aktaran Özkubat, "Tahlillerle insan sağlığını ve geleceğini garantiye almak istiyoruz. Ülkemizde bugün birinci sorun su ise ikinci sorun da toksinlerdir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bundan sonra gündeme gelecek konulardan biri toksinlerdir, toksinlerin insana yaşattığı yıkımlardır. Bu konuda şimdiden hedef projelerimizi geliştirerek bölgemize katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Laboratuvar sorumlusu gıda mühendisi Özge Aydoğdu ise toksin, toksik madde, küf gibi günlük hayatta sıkça karşılaşılan terimlerin yeterince ciddiye alınmadığını vurguladı.

Toksinin ürünün yetiştiği toprak, yanlış hasat ve depolama gibi birçok nedenle oluşabileceğine dikkati çeken Aydoğdu, toksin içeren yem bitkilerinde protein, karbonhidrat, yağ ve dolayısıyla enerjinin düşük olduğunu, hayvanı beslemeye yetmediğini dile getirdi.

İnsanların bu ürünleri tüketmesi durumunda vücuduna toksin aldığını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde besinlerin yüzde 25'inin yani her 4 gıdadan birinin toksine bulaşmış olduğu görülmektedir. Gıdalarda ve hayvan yemlerinde tarladan tüketime kadar her aşamada olabilir. Toksinler hem insanların hem de hayvanların sağlığı üzerinde ciddi problemlere neden olabilir. İnsanlarda karaciğer kanserine kadar neden olduğu bilinmektedir. Dünya Kanser Araştırma Merkezinin araştırmasına göre, toksinler artık birinci grup kanserojenler içinde yer almaktadır."

Toplantıya Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ve Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum Ticaret Borsası, insan ve hayvan sağlığını Toksin Ölçüm Laboratuvarı ile koruyacak - Son Dakika


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