Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı - Son Dakika

Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı

Çorum Sportif Havacılık Kulübü üyesi Gürcan Aksoy, Akdeniz'de yamaç paraşütü yaparken keman çaldı.

Çorum Sportif Havacılık Kulübü üyesi Gürcan Aksoy, Akdeniz'de yamaç paraşütü yaparken keman çaldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çorum'da yamaç paraşütü kursu düzenlendi.

Bir süre teorik eğitim gören kursiyerler, pratik eğitim için Antalya'nın Alanya ilçesine gitti.

Kulüp üyelerinden Gürcan Aksoy, eğitimin son gününde paraşütle uçarken keman çaldı.

Aksoy'un gökyüzünde Nilüfer'in "Tek Başına" adlı şarkısını çaldığı anlar, paraşütün aksiyon kamerası tarafından kaydedildi.

Kulüp Başkanı Ali Karınlıoğlu, insanların dikkatini paraşüte çekmek için gökyüzünde keman çaldıklarını söyledi.

Anadolu'da yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Karınlıoğlu, Çorum'un tarihi ve doğal güzelliklerinin yamaç paraşütüyle daha iyi görülmesini sağlamaya çalıştıklarını, bu nedenle kurs düzenlediklerini aktardı.

Çorum'daki Türk Hava Kurumu onaylı ilk kursu başarıyla tamamladıklarına işaret eden Karınlıoğlu, "Kulüp üyelerimizden Gürcan Aksoy'un, Alanya semalarında yaptığı keman resitali ile eğitimlerimizi kutladık." diye konuştu.

Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı
Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı
Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı
Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı

Sportif Havacılık Kulübü, Yamaç Paraşütü, Akdeniz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorumlu paraşütçü gökyüzünde keman çaldı - Son Dakika

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