Son Dakika Haberleri: Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu 1
Son Dakika Güncel Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu 1

Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu 1

7 saat önce

Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber olduÇORUM'da, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Endonezya'ya ait '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru denemesi gerçekleştirildi.

Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu

ÇORUM'da, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Endonezya'ya ait '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru denemesi gerçekleştirildi. 3 bin kişinin katıldığı denemede, bir saatte 300 binin üzerinde fidan dikildi. Rekor denemesinin sonucunu Guinnes Rekorlar Kitabı temsilcileri daha sonra Ankara'da açıklayacak. Çorum'da rekor denemesi, Celilkırı mevkisindeki 156 hektarlık alanda hazırlanan sahada gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı denemede Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcilerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyet görev aldı. Etkinlikte, ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saat içinde en fazla fidan dikme' rekoru dikilerek egale edilmeye çalışıldı. Denemede, 1560 dönümlük alanda 301 bin 111 fidan toprakla buluşturulup, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlandı. Etkinlikte bu sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekor denemesinin tamamlandığı belirterek, "Sahadaki gözlemcilerimizin, alandaki dikilmeyen fidanların sayılmasının ardından hazırlanacağı raporları inceledikten sonra rekorun kırılıp kırılmadığı belli olacak. Sonucu, Ankara'dan açıklayacağız" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik de rekoru kırdıklarını dile getirerek, "Çorum'daki rekor denemesinde 305 bin adet fidan sahaya dağıtılmıştı. Şu anda yetkililer dikilmeyen fidanları sayıyor. 'Rekoru kırdık' diyoruz ama sayıyı veremiyoruz. Sayımların ardından kesin sonuç açıklanacak. Çorum'a ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Çorumlular, 1 saatte en fazla fidanı dikmek için seferber oldu 1

Türkiye, Ankara, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
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