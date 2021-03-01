Covid-19'a yakalanan Eda Ece'den haber var! İşte sete dönüş tarihi...

Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar ile birlikte başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisine Covid-19'a yakalandığı için ara vermek zorunda kalan Eda Ece'nin diziye dönüş tarihi belli oldu.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; sağlığına kavuşan güzel oyuncunun 101'inci bölümde Yasak Elma'ya döneceği öğrenildi.
Hastalığı ağır atlatan başarılı oyuncu, karantinada olduğu için 100'üncü bölüm çekimlerinde yer alamamıştı.
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