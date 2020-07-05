'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor' - Son Dakika

'Covid-19 ihlalleri cezaları ödenmezse faiz işliyor'

İZMİRLİ Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, Covid-19 tedbirlerinin ihlali sonucu kesilen cezaların ödenmemesi durumunda, faiz işlemeye başlayacağını hatırlatıp, vatandaşları uyardı. Çetinkaya, "Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir. TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş" dedi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'de sosyal mesafe, maske kullanımı ya da sokağa çıkma kısıtlaması gibi çeşitli önlemler uygulanıyor. Tüm bu önlemlere rağmen kurallara uymayanlar çeşitli yaptırımlarla karşılaşıyor. İhlaller üzerine kesilen para cezalarını vatandaşların belirli zaman aralıklarında ödememesi halinde, faiz işlemeye başlıyor ve ödenmesi gereken meblağ artıyor. Cezanın ödenememesi durumunda neler yaşanacağıyla ilgili bilgiler veren Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, "1 aylık süreçten sonra faiz işlemeye başlayacaktır. Daha sonrasında gayrimenkul ve menkullere haciz gelecektir" dedi.

TCK'ya göre ise yaşanılan süreci anlatan Avukat Çetinkaya, "TCK 195'inci maddeye göre 2 ay ile 2 yıl arasında değişen cezalar öngörülmüş. Bu konuda mahkemelerin takdir yetkisi var" diye konuştu.

'İLK 15 GÜN İÇİNDE İNDİRİMLİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ'

Cezaların ödenmesi için ilk 15 gün içinde başvuru yapıldığı takdirde, indirim de uygulandığını belirten Avukat Çetinkaya, şunları anlattı:

"İtirazlar için, 15 gün içinde sulh ceza hakimliklerine başvurabilirler. Cezayı ise 15 gün içinde indirimli olarak ödeme şansları var. Örnek vermek gerekirse maske cezası 900 TL. Bunu 675 TL olarak ödeyebilirler ilk 15 gün içinde. Oldu ki ödeyemedik. O zaman bu idari yaptırımı yapan kuruma ilk 1 ay içinde başvurarak, bunu taksitlendirme imkanları da var. Birinci kısmı peşin verecekler. Bir yıl içinde diğer kalan kısmı ise 4 eşit taksit halinde ödeyebilirler. İdari kurumun bu taksitlendirmeyi kabul etmesi lazım. Kabul etmeme durumları da var. Eğer ki bu süreçte ödeyememiş olurlarsa, vergi dairesinde de taksitlendirme yapabilirler. Aynı zamanda bu taksitlendirme ya da erken ödeme, kişilerin kanun yoluna başvurma haklarını da ellerinden almamakta."