Covid-19: İtalya'da yeni dalga, yeni tedbirler - Son Dakika
BBC

Covid-19: İtalya'da yeni dalga, yeni tedbirler

15.03.2021 15:42

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da geçen yıl uygulanan sıkı kapama tedbirlerinin benzerleri, bugünden itibaren ülkenin büyük kısmında yeniden uygulanacak.

Avrupa'da koronavirüs salgınından ilk etkilenen ülke olan İtalya'da geçen yıl uygulanan sıkı tedbirlerin benzerleri, bugünden itibaren ülkenin büyük kısmında yeniden uygulanacak.

Başbakan Mario Draghi'nin geçen hafta "yeni bir dalgayla karşı karşıyayız" diyerek duyurduğu yeni tedbirler 15 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Bu tarihler arasında, ülke nüfusunun büyük bölümünün yaşadığı 10 bölge, katı kısıtlayıcı tedbirlerin uygulandığı "kırmızı bölge" ilan edildi.

Başkent Roma'nın içinde yer aldığı Lazio bölgesi ve kuzeydeki finans merkezi Milano'nun bulunduğu Lombardiya da kırmızı bölgeler arasında.

Bu bölgelerde bugünden itibaren okullar tamamen uzaktan eğitime geçti. Temel ihtiyaçlara hizmet verenler hariç mağazalar kapatıldı, restoranlar, kafeler ve barlara paket servis dışında servis yapmak yasaklandı.

Kırmızı bölgelerde iş ya da sağlık gibi zorunlu nedenler dışında dışarı çıkmak da yasak. Vatandaşlara ancak evlerinin yakınında ve tek başlarına yürüyüş yapmak gibi kısıtlı haklar tanındı.

4 Nisan'daki Paskalya tatili içinse tedbirler kısmen gevşetilerek 3-5 Nisan arası ev ziyaretlerine, günde bir kez ve en fazla iki misafir olmak üzere izin verilecek.

Sardinya adası hariç ülkenin geri kalanı da, risk skalasında kırmızının hemen altında yer alan turuncu bölge uygulamasına tabi tutulacak. Sardinya adası ise, ülkenin en az riskli bölgesi olarak "beyaz bölge" ilan edildi.

Geceleri 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı da tüm ülke çapında devam edecek.

Vakalar bir haftada yüzde 15 arttı

Başbakan Draghi bu karara, varyantların da etkisiyle vaka sayılarının son haftada yüzde 15 artmasını gerekçe gösterdi. Ülkede geçen aydan bu yana en yaygın koronavirüs çeşidinin, bulaşıcılık kapasitesi yüksek olan "İngiliz varyantı" olduğu açıklanmıştı.

27 Aralık'ta başlayan aşı kampanyası ise, tedarik ve dağıtım sorunları gibi nedenlerle planlanandan yavaş ilerliyor. 60 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 6,7 milyon kişiye en az bir doz aşı yapıldı. Her iki doz aşıyı da olanların sayısı ise 2 milyon düzeyinde.

İtalya'da 21 Şubat 2020'de Covid-19 nedenli ilk ölümün kayıtlara geçmesinden bu yana toplam can kaybı 102 bin 145'e, toplam vaka sayısı da 3,2 milyona ulaştı.

'Bir yıl sonra başa döndük'

Ülkede geçen yıl ilk bölgesel kapama tedbirleri Şubat sonundan itibaren başlamış, 10 Mart 2020'de de tüm ülkeyi kapsayan sıkı kısıtlayıcı tedbirler devreye girmişti. Bundan bir yıl sonra tekrar yaklaşık aynı tedbirlere başvurulması yılgınlık da içeren tepkilere yol açtı.

Muhalefetteki İtalya'nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni, yeni tedbirlerin devreye girmesine saatler kala dün yayımladığı mesajda, "Pandemi başlayalı bir yıldan uzun süre oldu ama yine başa döndük: okullar, işyerleri kapatılıyor, toplu taşıma araçlarında iyileştirme yapılmıyor, yaşlıları ve savunmasız durumdakileri korumak için çok az tedbir alınıyor, aşı kampanyası hala ilerlemekte zorlanıyor" eleştirisi getirdi.

Başbakan Draghi de geçen hafta yaptığı açıklamada, "İtalya bir yıl önce 10 Mart'ta kapanarak büyük bir kırmızı bölge haline gelmişti. Her 20 vatandaşımızdan biri enfekte oldu, ki bu resmi verilerin gerçek sayıların altında olduğu biliniyor. Bir yıl sonra kendimizi yine benzer bir acil durumla karşı karşıya bulacağımızı hayal bile edemezdik" dedi.

Draghi öte yandan daha ağır bir bilançoyu önlemek için yeni tedbirlere mecbur kaldıklarını da söyledi ve "Bu tedbirlerin çocukların eğitimine, ekonomiye ve hepimizin psikolojik durumuna etki edeceğinin farkındayım. Ama durumun daha da kötüleşmesi ve daha da sıkı tedbirlerden kaçınmak için bu gerekli" diye konuştu.

Başbakan, ancak aşı kampanyasının yaygınlaştırılmasıyla bu gibi kısıtlayıcı önlemlere ihtiyaç kalmayacağını belirterek, halen günde yaklaşık 170 bin olan aşı sayısını 3 katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Covid-19: İtalya'da yeni dalga, yeni tedbirler

Koronavirüs, Başbakan, İtalya, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19: İtalya'da yeni dalga, yeni tedbirler - Son Dakika Dünya

BBC

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