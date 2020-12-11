Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili? - Son Dakika
BBC

Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili?

11.12.2020 07:42
Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili?, System.String[]

Dünyanın birçok ülkesinde pandemi ile mücadele için kısıtlayıcı önlemler tekrar yürürlükte.

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıpları artarken, birçok ülke yeniden bir dizi kısıtlama ve yasak uygulamaya başladı.

Türkiye'de geçen haftadan bu yana haftaiçi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında; haftasonu da tamamen sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Bölgesel kısıtlamaların uygulandığı İngiltere'de de bazı kentlerde pub, restoran ve eğlence merkezlerinin kapanma saatleri erkene çekilirken, bazı yerlerde ise tamamen kapalı tutuluyor.

ABD'de de başta California ve New York olmak üzere bazı eyaletlerde eğlence mekanlarının erken kapanması öngörülüyor ve belli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Son olarak Fransa da 15 Aralık'ta ülke çapındaki karantinanın sona ermesinin ardından yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Ancak, sokağa çıkma kısıtlamalarının belli saatler arasında uygulanması bazı tartışmaları beraberinde getiriyor.

Bu uygulamayı savunanlar, akşam saatlerinde sosyalleşme faaliyetlerinin arttığını ve bunun da bazı bireysel önlemlerin ihmal edilmesini beraberinde getirebileceğini öne sürüyor.

Bu uygulamaya karşı çıkanlar ise belli saatler aralığında uygulanan kısıtlamaların etkili olduğuna dair herhangi bir bilimsel bulgu ya da bilgi olmadığını söylüyor.

Neden belli saatler arası yasak uygulanıyor?

Yetkililer, genel olarak belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlanması uygulanmasının "sosyalleşme ve sosyal hareketliliği" azaltma amacı taşıdığını belirtiyor.

Akşam saatlerinde insanların zaruri ihtiyaçları için değil, eğlenme ve başkalarıyla sosyalleşmek amacıyla dışarı çıktıkları ifade ediliyor.

Yapılan bazı araştırmalar, virüsün yayılımının kapalı ve kalabalık ortamlarda başlayarak, daha sonra evlere ve işyerlerine yayıldığını gösteriyor.

Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen bir diğer gerekçe de alkol tüketiminin bu zaman dilimlerinde artması.

Bilim insanları, alkol tüketimi artınca bireysel önlemlerin gevşediği, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi uygulamalara dikkat edilme eğiliminin azaldığını vurguluyor.

Edinburgh Üniversitesi kamu sağlığı öğretim üyesi Prof. Dr. Linda Bauld, HuffPost'a yaptığı açıklamada, belli saatler arası uygulanan sokağa çıkma yasağının pandemi ile mücadelede bir "ara önlem" olduğunu söyledi.

Bauld, "Bu uygulamaya başvuran birçok ülke var. Bilindiği gibi, akşam saatleri genel olarak daha riskli olarak nitelendiriliyor. Gece kulübü, bar ve restoran gibi yerlerde salgının hızlı yayıldığı örnekler var. İnsanların bu tarz mekanlarda geçirdikleri zamanlar arttıkça, gardlarının düşme eğilimi de artıyor. Mekan sahiplerinin tüm çabalarına rağmen sosyal mesafe ortadan kalkıyor ve alkol tüketimi de olumlu sonuçlar doğurmuyor" dedi.





Bu önlem ne kadar etkili?

Sokağa çıkma yasağının belirli saatlerde uygulanmasının ve eğlence mekanlarının erken kapatılmasının pandemi ile mücadelede ne kadar etkili olduğu konusunda ise tartışmalar devam ediyor.

Bu yöntemin etkili olduğunu gösteren pek fazla bilimsel çalışma bulunmuyor. Hatta yapılan araştırmalarda etkisinin düşük olacağına dair değerlendirmeler yer alıyor.

İngiliz hükümetinin bilimsel tavsiye grubu Sage, 21 Eylül'deki toplantısında pub, bar ve restoranların saat 22.00'de kapatılmasının "düşük bir etki yaratmasının beklendiği" değerlendirmesini yaptı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Mark Cullen de virüsün "gece ya da gündüz vakitlerini pek umursamadığını" söyledi.

Cullen, "Bu, tamamen davranış değişikliği yaratmaya çalışmanın bir yolu. Ancak tuhaf bir yöntem ve sorunun kendisini de çözmeye yeterli değil" dedi.





Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili?
Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili?

Sokağa Çıkma Yasağı, İngiltere, Aralık, Alkol, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili? - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü
Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı         
08:12
Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi Kapadokya'ya giden Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, at üzerinde dudak dudağa poz verdi         
08:03
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı         
00:02
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 08:30:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: Akşam sokağa çıkma yasağının arkasındaki nedenler ne, mücadelede ne kadar etkili? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei