Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir - Son Dakika
BBC

Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir

20.01.2021 15:07
Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir, System.String[]

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalanan bir kişinin konuşması, havadaki partiküller nedeniyle öksürmesi kadar tehlikeli olabilir.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüse yakalanan bir kişinin konuşması, çevredekiler için, havadaki partiküller nedeniyle öksürmesi kadar tehlikeli olabilir.

Koronavirüs, enfekte kişinin nefesi, konuşması ya da öksürmesi gibi birçok yolla bulaşabiliyor. Bu da virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının neden kapalı alanlarda kolayca yayılabildiğini açıklıyor.

Büyük damlacıklar kısa bir mesafede yere düşerken, aerosol diye bilinen küçük damlacıklar virüsü iki metrelik mesafenin ötesine taşıyıp, havada asılı kalabiliyor.

Uzmanlar, büyük ve küçük damlacıkların oluşturduğu riski ölçmek ve bu riski azaltma yöntemleri bulmak için modellemeler oluşturdu. Çalışmaya göre, partiküller iki metrenin ötesine birkaç saniyede geçebiliyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine konuşan Cambridge Üniversitesi sıvı mekaniği uzmanı ve çalışmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Prof. Pedro Magalhaes de Oliveira, "Bu partiküllerin kapalı bir mekanda birikmemesi ve güvenle dışarı çıkartılması için maskelere, sosyal mesafeye ve iyi bir havalandırmaya ihtiyacınız var" dedi.

Matematik, fizik ve mühendislik çalışmalarının yer aldığı bilimsel yayın Proceedings of the Royal Society A'de yayımlanan çalışmada Oliveira ve çalışma arkadaşları, enfekte bireylerin konuştuklarında ya da öksürdüklerinde ürettiği damlacık miktarıyla, damlacıkların yapısı ve yere ulaşmaları için gereken zamanı hesaba katan modeller oluşturdular.

Uzmanlar ayrıca, bireylerin viral yükü ve enfeksiyon için gereken virüs dozu tahminini de inceledi.

'Konuşan ya da öksüren birinden iki metre uzakta ve maskesiz durmak, güvenli değil'

Çalışmada, konuşan ya da öksüren birinden iki metre uzakta, maskesiz bir şekilde durmanın güvenli olmadığı sonucuna varıldı.

Araştırma ekibi ayrıca, enfekte bir kişinin 30 saniye boyunca konuşmasından bir saat sonra geride kalan küçük parçacıkların, tek bir öksürüğe kıyasla daha fazla virüs kütlesi içerdiğini, bu yükün de küçük ve havalandırmasız kapalı alanlarda Covid'e yol açmaya yeterli olacağını belirtti.

Prof Oliveira, "Konuşmak, dikkate alınması gereken çok önemli bir mesele çünkü, konuşmayla öksürmeye kıyasla çok daha küçük damlacıklar üretiliyor. Bu parçacıklar, bir saatten uzun bir süre boyunca hastalığa yol açabilecek derecede havada kalabiliyor" dedi.

Ancak bir kişinin virüse yakalanıp yakalanmayacağı ne kadar parçacık soluduğuna bağlı. Bunda da maske takılıp takılmadığı, kapalı mekan olup olmadığı, havalandırma düzeyleri ve kişiler arasındaki mesafe gibi faktörler de rol oynayabiliyor.





İnternet üzerinden risk hesaplama

Araştırma ekibi, çalışmalarıyla internet üzerinden sadece havadaki parçacıklarla kapalı mekanlarda, enfekte olma riskini ölçen bir hesaplama geliştirdi.

hesaplama sisteminde örneğin, maksimum 50 kişi alan, ofisler kadar havalandırması bulunan 250 metrekarelik bir dükkanda, 5 Covid-19 enfeksiyonu bulunması ve kimsenin maske takmaması halinde enfeksiyon riski yüzde 8 olarak görülüyor.

Havalandırma sistemi havanın saatte üç kere değil de beş kere değişmesine ayarlandıysa bu risk yüzde 2'ye düşüyor. Herkesin üç katmanlı bir maske takması da riskte aynı derecede düşüşle sonuçlanıyor.

İngiltere Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Leeds Üniversitesi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Catherine Noakes, çalışmayı memnuniyetle karşıladı, ancak araştırmanın bir dizi varsayıma dayandığını kaydetti.

Noakes, çalışmanın varsayımlarından birinin her bireyin yüksek virüs yükü taşıdığı olduğunu ve bunun risk hesaplamasına büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.





Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir
Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir

Cambridge Üniversitesi, Koronavirüs, İngiltere, İnternet, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Göztepe, Ünal Karaman ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor
Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var         
15:15
Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den Türkiye'den ihraç edilen 100 araçtan 42'si Kocaeli'den         
15:04
Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş Sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın canına kıymıştı! Her şey erkek arkadaşının ailesiyle tartıştıktan sonra olmuş         
14:49
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde         
14:31
Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek         
14:18
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa şirketlerinin piyasa değeri         
13:53
Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım         
13:35
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:21:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan birinin konuşması, öksürmesi kadar riskli olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei