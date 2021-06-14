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Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek

14.06.2021 10:02
Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek, System.String[]

İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek.

İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek. Kararı Başbakan Boris Johnson'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Hükümet yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, 17 Mayıs'ta geçilen üçüncü aşama, 21 Haziran'dan sonra dört hafta daha uygulanacak.

Buna göre gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilenlerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

Başbakan Boris Johnson'ın bu kararı gün içinde açıklaması bekleniyor.

Hükümetin koronavirüs normalleşmesindeki yol haritasına göre, dördüncü aşamada sosyal temas kısıtlamalarının tümünün kaldırılması gerekiyor. Düğünlerde ve kapalı etkinlik alanlarında da kişi sınırlaması olmayacak.

Ancak maske ve sosyal mesafe uygulaması devam edecek.

Ancak son dönemde vaka sayılarının yeniden artmasıyla birlikte bazı bilim insanları, normalleşme öncesi daha fazla kişinin iki doz aşı olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Buna göre sosyal mesafe ve temas kuralları uygulanmaya devam ederken aşıların tamamlanması; Covid-19 bulaşan kişilerin sayısı artsa bile hastaneye yatışların büyük oranda azalmasına yardımcı olacak.

Johnson, Pazar günü G7 zirvesi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, ertelemeyle ilgili son kararın henüz alınmadığını belirtmişti.

İskoçya'da 28 Haziran itibariyle yeni bir aşamaya geçilecek. Bu tarihten itibaren kapalı alanlarda daha fazla kişi bir araya gelebilecek ancak sosyal mesafe kuralı uygulanmaya devam edecek.

Kuzey İrlanda'da da yeni aşamaya 21 Haziran'da geçilmesi planlanıyordu. Galler'de ise 21 Haziran'dan sonra yeni bir aşamaya geçilip geçilmeyeceğine karar verilecek.

Başbakan Johnson daha önce, normalleşme adımlarının geri dönüşünün olmayacağını; bu sebeple emin olmadan yeni bir adım atılmayacağını söylemişti.

İlk olarak Hindistan'da çıkan Delta varyantı, şu an İngiltere'de tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 90'ını oluşturuyor.

Delta varyantının, İngiliz varyantı olarak da bilinen Alfa varyantından yüzde 60 daha fazla bulaşıcı olduğu ve hastaneye yatışları da iki kat artırdığı tahmin ediliyor.

Hükümete salgın önlemleri konusunda danışmanlık veren grubun üyesi olan, University College London'dan Prof. Andrew Hayward, artan vakaların normalleşmeyle birlikte daha da hızlanabileceğini söylüyor.

Pazar günü ülkede 7.490 yeni vaka tespit edildi, son 28 günde koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişi de hayatını kaybetti.

Bir önceki haftaya göre vaka sayısı, geçen hafta yüzde 49 oranında arttı.

Hükümet, normalleşmede bir sonraki aşamaya geçmeden önce dört sorunun cevabını arıyor:

Ülke genelinde 41 milyondan fazla kişi ilk doz aşısını oldu. Yaklaşık 30 milyon kişi de, iki dozu birden oldu.

Gece Vakti Endüstrisi Birliği (The Night Time Industries Association) gece kulüplerinin 21 Haziran'da açılmaya hazırlandığını, bunun için milyonlarda pound harcadığını ve ertelemenin "çok ciddi sonuçları olacağını" söyleyerek uyarıda bulunuyor.

İngiltere Düğün Görev Gücü (The UK Weddings Taskforce) isimli bir başka grup da, 21 Haziran ve sonrasındaki 4 hafta içinde ülkede 50 binden fazla düğün planlandığını; ertelemenin bu endüstride her hafta 325 milyon pound değerinde zarara yol açacağını söylüyor.

Şu an için düğünlerde izin verilen davetli sayısı 30.

Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek
Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek

Koronavirüs, Başbakan, Haziran, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek - Son Dakika Dünya

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