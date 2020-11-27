"Covid salgınının şakası yok" - Son Dakika

"Covid salgınının şakası yok"

27.11.2020 17:06

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede corona virüs vakalarının arttığını ifade ederek tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilçede corona virüs vakalarının arttığını ifade ederek tedbirlere uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kaymakam Bek; "Kıymetli Divriğililer son günlerde Covid-19 nedeni ile aldığımız vefat haberi ile sarsılmış bulunmaktayız. En son aldığımız vefat haberi Çukuröz köyümüzden gencecik hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan henüz 25 yaşında olan Mehtap kardeşimizdi Allah mekanını cennet eylesin, yakınlarına sabırlar versin. Kıymetli Divriğililer Covid salgının şakası yok. Dikkatlerimizi had safhada bu meseleye yoğunlaştırmalı, gerekli tedbirleri ciddiyete almalıyız. Aksi takdirde bu kış çok canımız yanacak. Bu salgın genç yaşlı dinlemeden canlarımızı yakacak. Lütfen tedbirlere ciddiyetle riayet edelim. İlçemizde Covid-19 aktif vaka sayımız, evde izlem halinde olan temaslı vatandaşlarımızın sayısı ve bununla birlikte hastanede yatılı durumu ağır seyreden vatandaşımızın sayısında ciddi artışlar bulunmaktadır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Covid salgınının şakası yok

Koronavirüs, Divriği, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Covid salgınının şakası yok' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı         
15:57
Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü         
15:42
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı         
14:26
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar         
14:04
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Milli kahve, artık TSE standartlı oldu Milli kahve, artık TSE standartlı oldu         
12:50
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 17:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Covid salgınının şakası yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei