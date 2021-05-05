Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek - Son Dakika

Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek

05.05.2021 17:37
Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek, System.String[]

Kötü gidişatına son vererek adeta küllerinden yeniden doğan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla önemli kulüplerin de radarına girdi. İngiliz ekibi Crystal Palace'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için serbest kalma bedeli olan 20 milyon euroyu ödeyeceği öğrenildi.

Kariyer sezonunu yaşayan Ozan Tufan, Avrupa'da transferin gözde ismi haline geldi. Premier Lig ekibi Crystal Palace, 25 yaşındaki futbolcuya formayı giydirmek için harekete geçti.

3 YIL ÖNCE KAPIDAN DÖNDÜ

Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a ilgisi yeni değil. 2018 yılının ocak ayında başarılı oyuncunun transferi için tüm anlaşmalar yapılmış, uçak bileti bile alınmıştı ancak Sako'nun sakatlığı sonrası İngiliz ekibi son anda Ozan'dan vazgeçip Sörloth'u kadrosuna katmıştı. Crystal Palace bu kez Ozan'ı elinden kaçırmamaya kararlı.

PAZARLIK BİLE ETMEYECEKLER

İngiliz ekibi, Milli futbolcuyu çok istiyor. Bu nedenle sözleşmesinde yer alan '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini kullanmayı planlıyorlar. Ozan Tufan'ın menajeriyle temasa geçen İngiliz ekibinin yetkilileri, oyuncu ile anlaşması halinde Fenerbahçe ile pazarlık bile etmeden 20 milyon euroyu vererek bu transferi hemen bitirmenin hesaplarını yapıyor. Zaten Sarı-Lacivertliler de bu rakamın altında gelecek bir teklifi kabul etmeyi düşünmüyor.

Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek

Premier Lig, Fenerbahçe, Ozan Tufan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Crystal Palace, Ozan Tufan'dan vazgeçmiyor! Serbest kalma maddesini ödeyip, transferi bitirecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR (15)
  • Yasin : 20 kurtaracakmı feneri veya ozan gibi etkili oyuncu alınabilecekmi çok zorr bence tutulmalu takımda yeni sezonda kemik kadromuz Altay ATTİLA SZaLAİ OZAN İRFAN PELKAS VALENCİA MUTLAKA TUTULMALI KADRODA BU İSİMLER Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Bjk - fb: 24 gol atan 23 yaşındaki cyle larine en fazla 10 m euro diyorlar, ozana 25 diyorlar. Yahu sallarken biraz mantıklı sallayın. Şampiyonlar ligi en iyi golcüsü acenk bile 18 e satıldı. Siz hangi 25 den bahsediyorsunuz. Cevap Yaz 0 7 Yayından Kaldır
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