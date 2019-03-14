Son Dakika Haberleri: Cso'nun Başkemancısı Sofya'da Sahne Aldı

Cso'nun Başkemancısı Sofya'da Sahne Aldı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahne aldı.

Cso'nun Başkemancısı Sofya'da Sahne Aldı, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da sahne aldı.

Bulgaria Hall'da Şef Svilen Simeonov'un yönetiminde Sofia Sinfonietta orkestrasının gerçekleştirdiği konserde, Wolfgang Amadeus Mozart ve Joseph Haydn'den eserler icra edildi.

Mozart'ın "Türk Marşı" olarak bilinen 'Rondo Alla Turca', Sonata No. 11 in A Major isimli eserinin sunulduğu konserde, yine Mozart'ın "Türk Konçertosu" adıyla tanınan Concerto No. 5 isimli eserine kemanıyla hayat veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Başkemancısı Jülide Yalçın'ın solo performansı, dinleyenleri büyüledi.

Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da yaşayan Türk vatandaşları ve Bulgar sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konsere, Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuri Sterk ile bazı bürokratlar ve diplomatların katıldığını söyledi.

Ulusoy, Türk ve Bulgar sanatçıların birlikte düzenledikleri bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki kültürel ve insani bağları daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

Başkemancı Jülide Yalçın da AA muhabirine yaptığı açıklamada, konsere gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Ülkem adına çok büyük gurur duyuyorum." dedi.

Konseri yöneten Bulgar orkestra şefi Svilen Simeonov, Jülide Yalçın'ın üstün bir sanatçı yeteneğine sahip olduğunu, müzikal yorumlarda büyük ustalık gösterdiğini söyledi.

Simeonov, "Konserde sunduğumuz seçkin programı hazırlarken Jülide Yalçın ile birlikte harika bir çalışma yaptık, müziğin evrensel diline dayanarak söze bile gerek duymadık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Türkiye, Bulgaristan, Sofya, Güncel
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